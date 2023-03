Sorteggi Uefa Champions League, Milan-Napoli e Benfica-Inter

1 Minuto

164 Parole

Dopo i sorteggi effettuati oggi 17 marzo 2023, a Nyon, in Svizzera, sarà impossibile vedere una finale tutta italiana per l’edizione 2022-23 della Uefa Champions League.

Sarà invece derby italiano nel prossimo incontro dei quarti di finale fra Milan e Napoli, mentre l’Inter affronterà il Benfica.

Le tre squadre italiane sono state inserite tutte nella stessa parte del tabellone, per cui in semifinale sarà possibile un altro derby italiano, se non addirittura di Milano. Ecco dunque il tabellone completo, a oggi, dei quarti di finale e della semifinale con le relative date.

Quarti di finale (andata 11 aprile 2023 / ritorno 18 aprile 2023)

1Real Madrid (SPA) – Chelsea (ING)

Benfica (POR) – Inter (ITA)

Manchester City (ING) – Bayern (GER)

Milan (ITA) – Napoli (ITA)

Semifinali (andata 9 maggio 2023 / ritorno 16 maggio 2023)

Vincente tra Milan/Napoli contro vincente tra Benfica/Inter

contro vincente tra Vincente tra Real Madrid/Chelsea contro vincente tra Manchester City/Bayern

La finale della Uefa Champions League si disputerà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul il 10 giugno 2023. (Joseph Bandini)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]