Stop Making Sense, il film concerto dei Talking Heads in versione rimasterizzata

Stop Making Sense è un film concerto del 1984, diretto da Jonathan Demme, che ritrae i Talking Heads dal vivo.

Il film fu girato nel corso di tre serate tenute nel mese di dicembre 1983 dalla band statunitense al Pantages Theatre di Hollywood. All’epoca il gruppo di David Byrne (voce e chitarra), Chris Frantz (batteria), Tina Weymouth (basso) e Jerry Harrison (tastiere e chitarra) era in tournée per promuovere Speaking in Tongues, quinto album dei Talking Heads uscito nel giugno dello stesso anno.

Entro la fine dell’anno Stop Making Sense tornerà, in versione rimasterizzata 4k, nei cinema di tutto il mondo e sulle piattaforme tramite A24.

Inoltre, il ​​18 agosto 2023, sarà pubblicata un’edizione deluxe della colonna sonora completa del concerto in edizione limitata con due brani inediti. (La redazione)

