I 12 libri candidati al Premio Strega 2023

Il Comitato direttivo del Premio Strega 2023 ha scelto i 12 candidati che, tra gli 80 titoli proposti quest’anno dagli Amici della domenica, si contenderanno la vittoria della Settantaseiesima edizione del prestigio riconoscimenti letterario italiano.

Questi i libri selezionati:

Silvia Ballestra , La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), presentato da Giuseppe Antonelli.

Maria Grazia Calandrone , Dove non mi hai portata (Einaudi), presentato da Franco Buffoni.

Andrea Canobbio , La traversata notturna (La nave di Teseo), presentato da Elisabetta Rasy.

Ada D'Adamo , Come d'aria (Elliot), presentato da Elena Stancanelli.

Gian Marco Griffi , Ferrovie del Messico (Laurana Editore), presentato da Alessandro Barbero.

Vincenzo Latronico , Le perfezioni (Bompiani), presentato da Simonetta Sciandivasci.

Romana Petri , Rubare la notte (Mondadori), presentato da Teresa Ciabatti.

Rosella Postorino , Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), presentato da Nicola Lagioia.

I giaba Scego , Cassandra a Mogadiscio (Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri.

Andrea Tarabbia , Il continente bianco (Bollati Boringhieri), presentato da Daria Bignardi.

Maddalena Vaglio Tanet , Tornare dal bosco (Marsilio), presentato da Lia Levi.

Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza), presentato da Leonardo Colombati.

I 12 autori candidati e i finalisti alla LXXVII edizione del Premio Strega incontreranno il pubblico in 21 tappe in tutta Italia, di cui come sempre una all’estero presso un Istituto Italiano di Cultura.

La proclamazione degli autori finalisti si terrà mercoledì 7 giugno 2023 al Teatro Romano di Benevento, alla presenza dei dodici candidati e del pubblico, mentre l’elezione del vincitore si svolgerà giovedì 6 luglio 2023 al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Come nelle passate edizioni, anche quest’anno la premiazione sarà trasmessa in diretta su Rai3 alle 23.00. (La redazione)

