Il debutto solista di Durand Jones che parla della sua città natale

Come per i precedenti lavori con gli Indications, il nuovo album Wait Till I Get Over You è influenzato da soul e r&b, i generi più vicini alla personalità di Durand Jones, ma anche da blues, rock, folk e gospel, per un risultato finale in linea con quanto fatto dall’artista statunitense in passato, quantunque differente nel risultato finale.

Ad anticipare il primo album a suo nome, in uscita il 5 maggio 2023 per Dead Oceans, arriva il nuovo singolo That Feeling, canzone che parla della prima relazione di Durand Jones con un altro uomo e delle difficoltà che ha dovuto affrontare per superare i tabù sociali della vita di tutti i giorni.

Il brano e il video che lo accompagnano rappresentano il primo vero coming out di Durand Jones con il suo pubblico.

Conosciuto come la voce principale e leader dei Durand Jones & the Indications, in questo debutto da solista, il musicista e cantante americano ci porta in un luogo vulnerabile e personale della sua vita, nel Sud degli Stati Uniti in cui è nato e cresciuto.

Gran parte di Wait Till I Get Over si basa sul rapporto di Durand Jones con Hillaryville, in Louisiana, la sua città natale. (La redazione)

