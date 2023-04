Iggy Pop dal vivo a Milano

3 Minuti

491 Parole

È fissato per lunedì 17 luglio 2023 al Teatro Arcimboldi lo speciale appuntamento con cui Iggy Pop, insieme alla sua band, tornerà finalmente in concerto a Milano dopo tanto tempo.

Un appuntamento da non perdere, quello con una leggenda vivente della musica Rock, che non ne vuole sapere di invecchiare e che ha ritrovato come per incanto l’aggressività e l’energia dei giorni migliori. In scaletta i brani più conosciuti del suo repertorio con l’aggiunta di alcuni brani nuovi, tratti da Every Loser, il disco pubblicato lo scorso gennaio e prodotto da Andrew Watt per la Gold Tooth Records.

Lo avevamo ascoltato per l’ultima volta dal vivo a Palazzo Tè, a Mantova, alla fine del mese di agosto del 2022, in uno straordinario concerto che lo aveva visto esibirsi sul palco insieme all’Orchestra da Camera di Mantova, diretti da Enrico Gabrielli (Calibro 35, PJ Harvey).

Lui per primo era sicuro che, dopo aver varcato la soglia dei 65 anni d’età, si sarebbe calmato un po’, ma non è stato affatto così. Iggy stesso ne è rimasto sorpreso. Adesso di anni ne ha 76, a gennaio 2023 ha fatto uscire un nuovo disco, intitolato Every Loser ed è poi ripartito in tour, prima negli Stati Uniti e poi in Europa.

Stiamo parlando di James Newell Osterberg, alias Iggy Pop, the Man from Detroit, leader dei seminali Stooges con i quali – fra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta – ha fatto conoscere al mondo le note devastanti della sua musica, una fragorosa miscela di hard rock e di heavy blues che ha scosso le mente delle giovani generazioni.

Da molti considerato il pioniere del Punk o il precursore del movimento “grunge” Iggy, che non ha mai amato le etichette, si è limitato ad affermare che gli sarebbe piaciuto ascoltare una musica fatta in un certo modo e – considerato il fatto che nessuno sembrava intenzionato a farla – ha voluto mettersi alla prova in prima persona.

Ha esordito come batterista negli Iguanas, poi è stato chiamato a far parte dei Prime Movers. una band molto interessante che proponeva “blues bianco” e infine ha formato gli Stooges, con i fratelli Ron e Scott Asheton, rispettivamente chitarra elettrica e batteria, e con Dave Alexander, al basso.

Inizialmente la band apriva i concerti degli Mc5, poi si è costruita una dimensione propria e ha pubblicato tre album epocali come “The Stooges”, Funhouse e Raw Power. Il resto è storia: lo scioglimento della band, causato da eccessi autodistruttivi e dalla droga, il silenzio discografico e la riabilitazione fino alla rinascita con David Bowie.

Dal 1977 in poi inizia con The Idiot e con Lust For Life una lunga carriera solista che ha portato alla pubblicazione di album fantastici, fra i più recenti Post Pop Depression del 2016 e Free del 2019, due dischi molto diversi fra loro, che indicano sia la grande maturità compositiva che la totale libertà espressiva raggiunta nel frattempo da Iggy. (La redazione)

