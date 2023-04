Inter-Benfica in streaming su Amazon Prime Video

1 Minuto

Mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21.00, Inter e Benfica si sfideranno per la partita di ritorno dei quarti di Uefa Champions League.

Il match sarà visibile su Prime Video per gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Nell’incontro di andata l’Inter ha in Portogallo per 2-0 in Portogallo. (La redazione)

