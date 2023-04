Dove vedere Roma-Feyenoord in diretta TV e streaming

1 Minuto

Dopo la sconfitta per 1 a 0 nella gara di andata giocata in Olanda, la Roma di José Mourinho affronterà all’Olimpico il Feyenoord di Arne Slot.

Il match di ritorno dei quarti di finale della UEFA Europa League si giocherà giovedì 20 aprile 2023 alle ore 21:00.

Ecco dove vedere Roma-Feyenoord

La gara di ritorno dei quarti di Europa League tra Roma e Feyenoord verrà trasmessa in chiaro su TV8.

L’incontro di calcio, inoltre, sarà visibile anche su Sky, sui canali 203 (Sky Sport Football) e 253 (Sky Sport) e in streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN.

Ecco le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Tauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu , Sszymanksi; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot.

Curiosità

Il 25 maggio 2022 Roma e Feyenoord si sono affrontati all’Arena Kombetare di Tirana, in Albania, per la finale della prima edizione della UEFA Conference League. La partita è stata vinta dalla Roma per 1 a 0. (La redazione)

