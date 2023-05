Milan-Inter, la semifinale di Champions League, ecco dove vederla

1 Minuto

149 Parole

Sia la partita di andata che di ritorno di semifinale di Uefa Champions League 2022-23 tra Milan e Inter saranno visibili in chiaro e non solo su Amazon Prime Video.

Milan-Inter, match di andata del 10 maggio 2023 (ore 21)

L’andata di Uefa Champion League sarà trasmessa su Prime Video per gli abbonati a Prime e in chiaro, ovvero per tutti, dal canale Tv8. Il collegamento inizierà alle 19.30.

Le ultime notizie sul derby di andata tra Milan-Inter

Per saperne di più vi invitiamo a consultare la pagina che Google ha creato per l’incontro con cronaca, notizie, formazioni e statistiche e con la possibilità di ricevere le notifiche in tempo reale.

Inter-Milan, match di ritorno del 16 maggio 2023 (ore 21)

Il ritorno di Uefa Champion League sarà trasmesso su Prime Video per gli abbonati a Prime e in chiaro, ovvero per tutti, su Canale 5 e sui canali Sky Sport. Il collegamento inizierà alle 19.30. (La redazione)

