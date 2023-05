Milan-Inter, la semifinale di Champions League, ecco dove vederla

2 Minuti

253 Parole

Sia la partita di andata che di ritorno di semifinale di Uefa Champions League 2022-23 tra Milan e Inter saranno visibili in chiaro e non solo su Amazon Prime Video.

Milan-Inter, match di andata del 10 maggio 2023 (ore 21)

L’andata di Uefa Champion League sarà trasmessa su Prime Video per gli abbonati a Prime e in chiaro, ovvero per tutti, dal canale Tv8. Il collegamento inizierà alle 19.30.

Le ultime notizie sul derby di andata tra Milan-Inter

Per saperne di più vi invitiamo a consultare la pagina che Google ha creato per l’incontro con cronaca, notizie, formazioni e statistiche e con la possibilità di ricevere le notifiche in tempo reale.

Milan-Inter: ecco le probabili formazioni della partita di andata

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.

Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, De Ketelaere, Messias, Leao, Rebic, Origi.

Indisponibili: Florenzi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Lukaku.

Indisponibili: Carboni, Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna).

Collaboratori: Barbero, Nevado.

Quarto uomo: Sanchez. Var: Munuera Munuera. Avar: Hernandez.

Inter-Milan, match di ritorno del 16 maggio 2023 (ore 21)

Il ritorno di Uefa Champion League sarà trasmesso su Prime Video per gli abbonati a Prime e in chiaro, ovvero per tutti, su Canale 5 e sui canali Sky Sport. Il collegamento inizierà alle 19.30. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 3 Media: 5 ]