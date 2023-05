Le quote di Inter-Milan, ritorno di semifinale Champions League

2 Minuti

Dopo il perentorio 2 a zero dell’Inter sul Milan nella gara di andata della semifinale, martedì 16 maggio 2023 le due squadre milanesi tornano ad affrontarsi per il passaggio in finale alla Uefa Champions League.

Inter-Milan, dove vedere la gara di ritorno

La partita decisiva per il passaggio in finale Uefa Champions League, che vede favoriti l’Inter per via del 2 a zero dell’andata, si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Canale 5 e a pagamento sui canali di Sky Sport, esattamente su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport 4K (213). L’incontro inoltre sarà trasmesso in streaming previo acquisto su Sky Go, Now e Mediaset Infinity. Il collegamento inizierà alle 19.30 mentre il calcio d’inizio sarà dato alle 21 dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Le ultime notizie sul ritorno tra Inter-Milan

Per avere qualche notizia in anticipo sul match di Uefa Champions League tra Inter e Milan, vi invitiamo a consultare la pagina che Google ha creato per l’incontro con cronaca, notizie, formazioni e statistiche e con la possibilità di ricevere le notifiche in tempo reale.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. All.: Inzaghi

Squalificati: nessuno

Infortunati: Skriniar

Ballottaggi: Calhanoglu/Brozovic, Dzeko/Lukaku

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Infortunati: Florenzi, Ibrahimovic, Bennacer

Ballottaggi: Thiaw/Kjaer, Saelemaekers/Messias

Cosa dicono i bookmakers

Per i siti di scommesse sportive, stando alle quote dei bookmakers, la possibilità che il Milan possa passare il turno è un’impresa quasi impossibile. Guardando per esempio “Win Comparator” i pronostici danno in media la vittoria dell’Inter a 2, il pareggio a 3.3 e il successo del Milan a 4,25. Secondo questo sito di comparazioni quote l’Inter vincerà 1 a zero sul Milan. (La redazione)

