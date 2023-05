Ligabue, il rocker italiano annuncia il nuovo album «Dedicato a noi»

2 Minuti

Il rocker italiano Luciano Ligabue annuncia il suo nuovo album in studio dal titolo Dedicato a noi, in uscita a settembre 2023.

Ligabue in breve

Luciano Ligabue, nato a Correggio nel 1960, ha iniziato a dedicarsi alla musica attraverso le radio locali della provincia emiliana. Ha formato la sua prima band, gli Orazero, negli anni ’80. L’esordio discografico arriva nel 1988 con la pubblicazione del suo primo 45 giri in vinile contenente Anime in plexiglass e Bar Mario.

Nel 1990 debutta ufficialmente con l’album omonimo Ligabue, che ottiene un grande successo in Italia. In seguito continua a pubblicare altri album applauditi sia dalla critica che dal pubblico come Lambrusco, Coltelli Rose & Popcorn nel 1991 e Sopravvissuti e Sopravviventi nel 1993.

Ligabue si distingue per la capacità di combinare un sound rock con una narrativa cantautorale, creando brani che raccontano storie di resistenza umana ambientate in una piccola città di provincia.

Storie di provincia che riesce a raccontare non solo con le canzoni ma anche attraverso la scrittura di libri e film come, rispettivamente, “Fuori e dentro il borgo” e “Radiofreccia“.

A settembre 2023 arriva il suo nuovo album in studio dal titolo Dedicato a noi, anticipato dal singolo Riderai.

Nel frattempo, a luglio 2023, Ligabue sarà protagonista di due imperdibili concerti negli stadi: il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. (La redazione)

