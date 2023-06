Enzo Carella, la sua impronta indelebile nella musica italiana

3 Minuti

Enzo Carella, cantautore di grande talento, viene scoperto da Alfonso Bettini e lanciato da Vincenzo Micocci. Il suo primo singolo, intitolato Fosse vero e scritto in collaborazione con Pasquale Panella, vede la luce nel 1976 con la produzione artistica di Marco Luberti e Alfonso Bettini. Il brano ottiene un discreto successo radiofonico.

Nel 1977, Carella pubblica il suo primo album intitolato Vocazione, da cui è estratto il singolo Malamore, che riscuote un certo successo nelle stazioni radio. Tuttavia, è nel 1979 che l’artista raggiunge una grande visibilità partecipando al Festival di Sanremo con il brano Barbara e classificandosi al secondo posto.

Sempre nel 1979 esce il suo secondo album intitolato Barbara e altri Carella. La copertina dell’album riceve un premio per la sua grafica, composta da foto scattate nei pressi del Velodromo dell’EUR. È interessante notare che i lati B dei singoli Barbara e Fosse vero, cioè Veleno e Si rivede ragazza, non sono stati inclusi in nessun LP successivo dell’artista.

Dopo la collaborazione con Marco Luberti e il gruppo da lui scelto, composto da Maurizio Guarini alle tastiere, Carlo Pennisi alla chitarra, Fabio Pignatelli al basso e Agostino Marangolo alla batteria, Enzo Carella sigla un accordo con la RCA Italiana per il suo terzo album intitolato Sfinge, arrangiato da Elio D’Anna, flautista degli Osanna.

Dopo questo disco, il musicista e cantautore romano, nato nel 1952, decide di prendersi una pausa dall’attività discografica per alcuni anni, ritornando solo nel 1992 con l’album Carella de Carellis, che include brani inediti sul lato A e pezzi di successo delle sue produzioni precedenti con missaggi diversi sul lato B.

Tre anni dopo, nel 1995, esce il concept album Se non cantassi sarei nessuno: l’Odissea di Carella e Panella. In questo lavoro, viene rappresentato in chiave moderna il percorso di Ulisse, e anche il titolo stesso si basa su giochi di parole in chiave omerica. Il disco ottiene un buon successo, e brani come La pappa del cuore, L’occhio nero e Aspetta e S.p.A. sono diventati molto popolari.

L’album include anche due brani, La miseria e Partire, che erano stati pubblicati in precedenza come singoli nel 1993. Il brano Partire viene utilizzato come sigla del programma televisivo “Appunti disordinati di viaggio” trasmesso su Telemontecarlo. La copertina dell’album presenta un ritocco in cui il volto di Carella viene sovrapposto al dipinto “Il Violinista verde” di Marc Chagall.

Nel 2007, Enzo Carella fa ritorno sulla scena musicale con l’album Ahoh Ye Nànà, anticipato dal singolo Oggi non è domani. Anche in questo disco, composto da 11 nuovi brani, i testi sono stati scritti da Pasquale Panella. L’album spazia dal cantautorato a influenze black e latine, dimostrando la versatilità artistica di Carella.

La vita di Carella non è priva di vicissitudini. Il 18 agosto 2011 viene arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ma è rilasciato la mattina successiva in quanto incesurato.

Il 21 febbraio 2017, all’età di 65 anni, muore a causa di un arresto cardiaco, dopo aver trascorso alcuni mesi in terapia intensiva in seguito a una crisi respiratoria aggravata da problemi cardiaci preesistenti.

Nonostante la sua scomparsa prematura, l’eredità musicale di Enzo Carella continua a vivere nella musica italiana che ascoltiamo tutti i giorni.

Un artista pop unico e ineguagliabile che, grazie alle sue composizioni poetiche e leggere, è riuscito a toccare le corde dell’anima d’ognuno, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di chi lo ha ammirato e ascoltato. (La redazione)

