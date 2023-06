Sonora Music Festival 2023. A Sora la seconda edizione del festival di musica alternativa

1 Minuto

Si terrà presso il Parco Valente di Sora, in provincia di Frosinone, la seconda edizione del Sonora Music Festival che vedrà protagonisti New Candys + Data Animal (giovedì 27 luglio 2023) e Giöbia + Jester at Work (venerdì 28 luglio 2023).

Un festival che metterà insieme l’alternative rock oscuro e visionario dei veneziani New Candys con il techno punk dei berlinesi Data Animal, il blues a bassa fedeltà dell’abruzzese Antonio Vitale (aka Jester at Work) con la psichedelia anni ’60 dalle tinte acide e spaziali dei milanesi Giöbia.

Una nuova e interessante edizione del Sonora Music Festival che, ancora una volta, lancia un grido di speranza per chi nel territorio cerca un’alternativa musicale, soprattutto nei mesi estivi. (La redazione)

