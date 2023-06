Rock in Roma, i concerti del 2023

2 Minuti

Rock in Roma, giunto alla 13a edizione, è tra i festival più importanti d’Europa, sempre orientato ad ampliare i confini della musica.

Con la sua line up multigenere, spaziando tra una varietà di artisti nazionali e internazionali di maggiore successo, e trasversale – con i grandi della scena artistica e i nomi di cantanti e band in ascesa nel panorama della musica attuale e di tendenza – si è conquistato un ruolo di primo piano tra le rassegne internazionali più attese della stagione estiva, eleggendo Roma a capitale della musica, polo attrattivo per le rockstar e città immancabile nelle loro principali tournée.

Con più di 2 mesi di programmazione, la manifestazione è un appuntamento fisso per gli amanti del rock e per tutti gli appassionati di buona musica. Un traguardo raggiunto per i due fondatori Sergio Giuliani e Max Bucci che, sin dalle prime edizioni del Festival, immaginavano una Roma “internazionale”. Musicalmente viva, competitiva, invitante. Grazie al loro impegno, fin dalla prima edizione, la musica dal vivo è protagonista dell’estate romana.

Line up del 2023

Lovegang 126 (8 giugno); Rock me pride (10 giugno); Geolier (18 giugno); Bresh (20 giugno); Rancore (23 giugno); Teenage Dream Summer Camp (24 giugno); Naska (25 giugno); Coma_Cose (27 giugno); Nu Genea (28 giugno); Paky + Villabanks (1 luglio); Lazza (3 luglio); Capo Plaza (5 luglio); Mezzosangue (6 luglio); Coez (9 luglio); Maluma (12 luglio); Salmo (13 luglio); La Femme (14 luglio); Arctic Monkeys (16 luglio); Manuel Agnelli (17 luglio); Articolo 31 (19 luglio); Carcass + Candlemass (21 luglio); Rosa Chemical (22 luglio); Sfera Ebbasta + Shiva (26 luglio); Ozuna (28 luglio); Paul Weller (22 settembre).

La Città Eterna si conferma, dunque, tra le più rock al mondo: da giugno ad agosto tanti i nomi famosi della scena musicale internazionale e nazionale, live all’Ippodromo delle Capannelle, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e al Circo Massimo.

Rock in Roma è un “marchio” ambito che si è sempre più affermato nella comunità internazionale. Un “nome” che si è storicizzato nel tempo, frutto di un lavoro continuo e di una produzione di livello internazionale. (La redazione)

