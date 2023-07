I Måneskin alla conquista del mondo con il «Rush! World Tour»

4 Minuti

619 Parole

I Måneskin, la formazione italiana vincitrice dell’Eurovision 2021, hanno annunciato il loro attesissimo Rush! World Tour, una tournée che li porterà in giro per il mondo, esibendosi in alcuni dei luoghi più prestigiosi del panorama musicale internazionale.

Con la tournée mondiale la giovane rock band romana si esibirà nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. I Måneskin saranno poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e nei stadi, e debutteranno inoltre in Australia.

Il gruppo italiano sta riportando il rock’n’roll ai vertici delle classifiche internazionali grazie al loro sound crudo, energico e distorto, che si fonde perfettamente con i gusti contemporanei. La band è composta dal cantante Damiano David, dalla bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio.

La loro avventura musicale è iniziata nel 2015 come buskers, suonando per le strade di Roma. Nonostante le loro umili origini, in pochi anni i Måneskin sono riusciti a conquistare il mondo intero, diventando uno dei gruppi rock più popolari della nuova generazione.

Il loro stile distintivo e la loro energia travolgente hanno attirato l’attenzione sia del pubblico che della critica. Le loro canzoni, caratterizzate da testi potenti e una combinazione di rock, punk e influenze glam, hanno conquistato un vasto seguito di fan in tutto il mondo.

I Måneskin hanno dimostrato di avere una grande presenza sul palco, offrendo performance dal vivo intense e coinvolgenti. La loro personalità carismatica e il loro atteggiamento ribelle hanno reso il gruppo ancora più amato e seguito.

Grazie alla loro crescente popolarità, la band romana ha raggiunto i vertici delle classifiche internazionali e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Il loro successo è un segnale che il rock’n’roll non è morto, ma ha trovato una nuova vita nelle mani di questi talentuosi musicisti italiani.

3 settembre 2023 – Hanover, Germany – EXPO Plaza

6 settembre 2023 – Nancy, France – Nancy Open Air

21 settembre 2023 – New York, NY – Madison Square Garden

23 settembre 2023 – Columbia, MD – Merriweather Post Pavilion

25 settembre 2023 – Boston, MA – TD Garden

27 settembre 2023 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

29 settembre 2023 – Chicago, IL – Allstate Arena

1 ottobre 2023 – Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill

3 ottobre 2023 – Nashville, TN – Nashville Municipal Auditorium

6 ottobre 2023 – Irving, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory

10 ottobre 2023 – Los Angeles, CA – Kia Forum

13 ottobre 2023 – Oakland, CA – Oakland Arena

15 ottobre 2023 – Vancouver, BC – Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre

20 ottobre 2023 – Mexico City, Mexico – Palacio de Los Deportes

24 ottobre 2023 – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

27 ottobre 2023 – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario La Florida

29 ottobre 2023 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

1 novembre 2023 – Rio De Janeiro, Brazil – Qualistage

3 novembre 2023 – Såo Paulo, Brazil – Espaço Unimed

20 novembre 2023 – Brisbane, QLD – BCEC

22 novembre 2023 – Sydney, NSW – Hordern Pavilion

23 novembre 2023 – Melbourne, VIC – Margaret Court Arena

25 novembre 2023 – Adelaide, SA – AEC Theatre

27 novembre 2023 – Singapore – Singapore Expo

2 dicembre 2023 – Tokyo, Japan – Ariake Arena *SOLD OUT

3 dicembre 2023 – Tokyo, Japan – Ariake Arena *SOLD OUT

5 dicembre 2023 – Japan, Tokyo – Garden Theatre *NUOVA DATA!

7 dicembre 2023 – Kobe, Japan – Kobe World Hall *SOLD OUT

14 dicembre 2023 – Dublin, Ireland – 3 Arena

19 dicembre 2023 – Manchester, UK – AO Arena

Il Rush! World Tour dei Måneskin promette di essere un’esperienza indimenticabile, sia per la band che per i loro fan sparsi in tutto il mondo. Questo tour rappresenta un nuovo capitolo nella storia di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan e il coronamento dei loro sforzi nel conquistare il cuore degli appassionati di musica di tutto il mondo. (La redazione)