«Quel giorno Dio era malato», il libro di Marino Severini dei Gang

Pubblicato il 16 giugno 2023 da ‎Milieu, Quel giorno Dio era malato di Marino Severini (con Alberto Sebastiani) è una raccolta di racconti e memorie che mescola ricordi, fantasie e canzoni dei Gang.

Queste storie sono una rappresentazione della band e del nostro paese, viste attraverso gli occhi dei loro tour e del “mondo piccolo” della provincia marchigiana.

Storie che raccontano la dignità delle persone comuni nel mondo contadino e operaio, la solidarietà internazionale, l’emigrazione e il riscatto, le tragedie sul lavoro, la lotta politica, la radice della spiritualità e la Resistenza.

Questo viaggio nel tempo, che spazia tra passato e presente, non è popolato da eroi, ma da individui comuni e fantasmi che incontriamo lungo la strada.

Le canzoni dei Gang, che celebrano banditi di ogni epoca, sono il frutto di questi incontri e costituiscono una parte di un racconto più ampio e diffuso: storie popolari, sia individuali che collettive, che possono suscitare rabbia, amore, risate e commozione.

Canzoni che fanno parte di un immaginario di lotta, ribellione e ricerca della felicità e della bellezza.

Chi ha assistito a un concerto dei Gang sa che i “sermoni” di Marino Severini prima delle canzoni hanno uno scopo preciso: costruire una comunità intorno a queste storie, quasi come per “fare veglia”, come si diceva un tempo nel mondo contadino.

E questo libro ha lo stesso obiettivo, perché Quel giorno Dio era malato non è altro che un canzoniere dell’immaginario, dei Gang, per il nostro paese. (La redazione)

