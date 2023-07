I migliori album del 2023 (finora)

2 Minuti

340 Parole

Compito di un sito online come il nostro che si occupa di musica, informazione e cultura da un bel po’ di anni è anche quello di cercare di individuare costantemente le migliori uscite discografiche dell’anno.

Dunque, tra articoli e notizie che spesso poco si addicono al nostro background culturale, di tanto in tanto corre l’obbligo morale di provare a raddrizzare la situazione segnalando gli album più belli pubblicati, fino a questo momento, nel 2023.

Uscite discografiche che il più delle volte trovano pochissimo spazio nei media che contano, se non addirittura completamente ignorate.

In ordine casuale, alcune dei migliori album del 2023 (finora)

Julie Byrne. The Greater Wings

Billy Woods & Kenny Segal. Maps

Daniela Pes. Spira

Durand Jones. Wait Til I Get Over

Jessie Were. That! Feel Good!

Anohni and the Johnsons. My Back Was A Bridge For You To Cross

Tinariwen. Amatssou

The Lemon Twigs. Everything Harmony

PJ Harvey. I Inside the Old Year Dying

Giovanni Truppi. Infinite possibilità per essere finiti

Hamish Hawk. Angel Numbers

Arthur Russell. Picture of Bunny Rabbit

Paramore. This Is Why

Vinicio Capossela. Tredici canzoni urgenti

Boygenius. The record

BC Camplight. The Last Rotation of Earth

Young Fathers. Heavy Heavy

Amaarae. Fountain Baby

Wednesday. Rat Saw God

Sparks. The Girl Is Crying In Her Latte

Una lista dei migliori dischi che naturalmente, da qui alla fine dell’anno, implementeremo e modificheremo. (La redazione)