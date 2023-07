10 album da ascoltare almeno una volta nella vita

Abbiamo stilato una lista di 10 album che, almeno una volta nella vita, dovresti ascoltare.

“Pet Sounds” dei Beach Boys (1966)

Un capolavoro della popular music pieno di canzoni divertenti e orecchiabili come Wouldn’t It Be Nice e God Only Knows. I testi sono poetici e nostalgici e la musica è semplicemente perfetta, specialmente per una giornata all’aperto calda e soleggiata.

“Abbey Road” dei Beatles (1969)

Un disco che racchiude alcune delle canzoni più iconiche dei Beatles, come Come Together, Something e Here Comes the Sun. Un album che si può ascoltare mille volte senza stancarsi mai.

“Thriller” di Michael Jackson (1982)

Uno dei dischi più venduti di tutti i tempi, e non è difficile capire perché. È zeppo di canzoni che avrai ascoltato chissà quante volte nella vita: da Billie Jean a Beat It passando per Thriller. Un album che fa muovere il sedere a tutti, grandi e piccini.

“Rumours” dei Fleetwood Mac (1977)

Questo album è una sorta di autobiografia musicale del gruppo, e racconta la fine di due relazioni. È un album pieno di dolore, ma anche di speranza. Le canzoni sono belle e orecchiabili, e il testo è potente e commovente.

“Songs in the Key of Life” di Stevie Wonder (1976)

Questo album è un capolavoro. Un disco pieno di gioia, amore, e speranza. I brani sono belli e di facile presa, e i testi positivi e ottimisti. Il disco perfetto per sentirsi bene e affrontare la vita con il sorriso.

“Purple Rain” di Prince and the Revolution (1984)

Un altro classico della popular music con canzoni potenti e coinvolgenti come Purple Rain, Let’s Go Crazy e When Doves Cry. Un album che non può non farti sentire bene e che per questo motivo mette d’accordo tutti.

“Nevermind” dei Nirvana (1991)

Un disco che ha contribuito contribuito a cambiare la storia della musica rock con canzoni post-punk aggressive e potenti che mettono insieme melodia e rumore come Smells Like Teen Spirit, Come as You Are e Lithium. Un album che ha fatto storcere il muso ai “vecchi”, ma che ha conquistato il cuore di milioni di giovani.

“London Calling” dei Clash (1979)

Dentro questo disco c’è tutto quello che vorresti ascoltare, o quasi. Un album carico di energia e rabbia, ma anche di speranza e ottimismo, con canzoni di denuncia sociale così potenti e trascinanti da aver fatto la storia del rock. Quando si dice: una pietra miliare.

“Graceland” di Paul Simon (1986)

Un mix di generi musicali (pop, rock, folk, worldbeat) con canzoni universali che hanno fatto conoscere al mondo la musica sudafricana e che ha contribuito a diffondere il messaggio di pace e tolleranza.

“OK Computer” dei Radiohead (1997)

Un’altra meraviglia del cosiddetto “rock alternativo”. Un disco che racchiude brani sperimentali e innovativi come Karma Police, Paranoid Android e Exit Music (For a Film). Un album che ha fatto riflettere milioni di persone.

Questi sono soltanto alcuni dei dischi che, almeno una volta nella vita, dovresti ascoltare. Se ti sono piaciuti, continua a seguirci, perché prossimamente ne pubblicheremo altri. (Aaron Stack)