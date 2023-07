Campionato mondiale di calcio femminile, dal 20 luglio al 20 agosto 2023

Si disputerà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto la fase finale della Coppa del Mondo FIFA femminile 2023.

Il mondiale femminile di calcio vedrà la partecipazione di 32 squadre, fra cui le due nazioni ospitanti. Gli Stati Uniti cercano il terzo titolo consecutivo.

L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo C, insieme all’Argentina, alla Svezia e al Sudafrica.

L’Argentina è una squadra in crescita, che ha raggiunto i quarti di finale della Coppa del Mondo femminile 2019. La Svezia è una delle favorite per il titolo, avendo vinto il torneo nel 2012 e nel 2019. Il Sudafrica è una squadra giovane e inesperta, ma non va sottovalutata.

L’Italia ha una buona chance di qualificarsi per gli ottavi di finale, ma dovrà giocare al meglio delle sue possibilità. Le azzurre dovranno battere l’Argentina e il Sudafrica, e sperare in un pareggio contro la Svezia.

La fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA femminile 2023 si svolgerà dal 20 luglio al 3 agosto. Gli ottavi di finale si giocheranno il 6 e il 7 agosto, i quarti di finale il 10 e l’11 agosto, le semifinali il 16 e il 17 agosto e la finale il 20 agosto 2023.

Ecco le 25 azzurre che la CT Milena Bertolini ha scelto per il campionato mondiale 2023.

Le azzurre convocate

Portieri : Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan)

: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan) Difensori : Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus)

: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus) Centrocampiste : Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina)

: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina) Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

Fase finale

Gruppo A: Nuova Zelanda (padroni di casa), Norvegia, Filippine, Svizzera

Gruppo B: Australia (padroni di casa), Repubblica d’Irlanda, Nigeria, Canada

Gruppo C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone

Gruppo D: Inghilterra, Haiti, Danimarca, Cina PR

Gruppo E: Stati Uniti (padroni di casa), Vietnam, Paesi Bassi, Portogallo

Gruppo F: Francia, Giamaica, Brasile, Panama

Gruppo G: Svezia, Sudafrica, Italia, Argentina

Gruppo H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud

Partecipanti per confederazione

Nazioni ospitanti: 2 (Australia, Nuova Zelanda)

AFC: 5 (Cina, Giappone, Filippine*, Corea del Sud, Vietnam*)

CAF: 4 (Marocco*, Nigeria, Sudafrica, Zambia*)

CONCACAF: 6 (Canada, Costa Rica, Haiti*, Giamaica, Panama, Stati Uniti)

CONMEBOL: 3 (Argentina, Brasile, Colombia)

UEFA: 12 (Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica d’Irlanda*, Portogallo*, Spagna, Svezia, Svizzera)

Spareggi interconfederali: 3 (Haiti*, Portogallo*, Panama*)

*all’esordio

Stadi

Australia

Adelaide (Hindmarsh Stadium)

Brisbane (Brisbane Stadium)

Melbourne (Melbourne Rectangular Stadium)

Perth (Perth Rectangular Stadium)

Sydney (Sydney Football Stadium/Stadium Australia)

Nuova Zelanda

Auckland (Eden Park)

Dunedin (Dunedin Stadium)

Hamilton (Waikato Stadium)

Wellington (Wellington Regional Stadium)

Calendario

Giovedì 20 luglio

Gruppo A: Nuova Zelanda – Norvegia (Auckland, 09:00)

Gruppo B: Australia – Repubblica d’Irlanda (Sydney, Stadium Australia, 12:00)

Venerdì 21 luglio

Gruppo B: Nigeria – Canada (Melbourne, 04:30)

Gruppo A: Filippine – Svizzera (Dunedin, 07:00)

Gruppo C: Spagna – Costa Rica (Wellington, 09:30)

Sabato 22 luglio

Gruppo E: Stati Uniti – Vietnam (Auckland, 03:00)

Gruppo C: Zambia – Giappone (Hamilton, 09:00)

Gruppo D: Inghilterra – Haiti (Brisbane, 11:30)

Gruppo D: Danimarca – China PR (Perth, 14:00)

Domenica 23 luglio

Gruppo G: Svezia – Sud Africa (Wellington, 07:00)

Gruppo E: Paesi Bassi – Portogallo (Dunedin, 09:30)

Gruppo F: Francia – Giamaica (Sydney, Football Stadium, 12:00)

Lunedì 24 luglio

Gruppo G: Italia – Argentina (Auckland, 08:00)

Gruppo H: Germania – Marocco (Melbourne, 10:30)

Gruppo F: Brasile – Panama (Adelaide, 13:00)

Martedì 25 luglio

Gruppo H: Colombia – Corea del Sud (Sydney, Football Stadium, 04:00)

Gruppo A: Nuova Zelanda – Filippine (Wellington, 07:30)

Gruppo A: Svizzera – Norvegia (Hamilton, 10:00)

Mercoledì 26 luglio

Gruppo C: Giappone – Costa Rica (Dunedin, 07:00)

Gruppo C: Spagna – Zambia (Wellington, 09:30)

Gruppo B: Canada – Repubblica d’Irlanda (Perth, 14:00)

Giovedì 27 luglio

Gruppo E: Stati Uniti – Paesi Bassi (Wellington, 03:00)

Gruppo E: Portogallo – Vietnam (Hamilton, 09:30)

Gruppo B: Australia – Nigeria (Brisbane, 12:00)

Venerdì 28 luglio

Gruppo G: Argentina – Sud Africa (02:00, Dunedin)

Gruppo D: Inghilterra – Danimarca (Sydney, Football Stadium, 10:30)

Gruppo D: China PR – Haiti (Adelaide, 13:00)

Sabato 29 luglio

Gruppo G: Svezia – Italia (Wellington, 09:30)

Gruppo F: Francia – Brasile (Brisbane, 12:00)

Gruppo F: Panama – Giamaica (Perth, 14:30)

Domenica 30 luglio

Gruppo H: Corea del Sud – Marocco (Adelaide, 06:30)

Gruppo A: Svizzera – Nuova Zelanda (Dunedin, 09:00)

Gruppo A: Norvegia – Filippine (Auckland, 09:00)

Gruppo H: Germania – Colombia (Sydney, Football Stadium, 11:30)

Lunedì 31 luglio

Gruppo C: Giappone – Spagna (Wellington, 09:00)

Gruppo C: Costa Rica – Zambia (Hamilton, 09:00)

Gruppo B: Canada – Australia (Melbourne, 12:00)

Gruppo B: Repubblica d’Irlanda – Nigeria (Brisbane, 12:00)

Martedì 1 agosto

Gruppo E: Portogallo – Stati Uniti (Auckland, 09:00)

Gruppo E: Vietnam – Paesi Bassi (Dunedin, 09:00)

Gruppo D: China PR – Inghilterra (Adelaide, 13:00)

Gruppo D: Haiti – Danimarca (Perth, 13:00)

Mercoledì 2 agosto

Gruppo G: Argentina – Svezia (Hamlton, 09:00)

Gruppo G: Sud Africa – Italia (Wellington, 09:00)

Gruppo F: Panama – Francia (Sydney, Football Stadium, 12:00)

Gruppo F: Giamaica – Brasile (Melbourne, 12:00)

Giovedì 3 agosto

Gruppo H: Corea del Sud – Germania (Brisbane, 12:00)

Gruppo H: Marocco – Colombia (Perth, 12:00)

Calendario fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Sabato 5 agosto

49: Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo C (Auckland, 07:00)

50: Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo A (Wellington, 10:00)

Domenica 6 agosto

51: Vincente Gruppo E – Seconda Gruppo G (Sydney, Football Stadium, 04:00)

52: Vincente Gruppo G – Seconda Gruppo E (Melbourne, 11:00)

Lunedì 7 agosto

54: Vincente Gruppo D – Seconda Gruppo B (Brisbane, 09:30)

53: Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo D (Sydney, Stadium Australia, 12:30)

Martedì 8 agosto

56: Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo F (Melbourne, 10:00)

55: Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo H (Adelaide, 13:00)

Quarti di finale

Venerdì 11 agosto

57: Vincente 49 – Vincente 51 (Wellington, 03:00)

58: Vincente 50 – Vincente 52 (Auckland, 09:30)

Sabato 12 agosto

59: Vincente 53 – Vincente 55 (Brisbane, 11:00)

60: Vincente 54 – Vincente 56 (Sydney, Stadium Australia, 12:30)

Semifinali

Martedì 15 agosto

61: Vincente 57 – Vincente 58 (Auckland, 10:00)

Mercoledì 16 agosto

62: Vincente 59 – Vincente 60 (Sydney, Stadium Australia, 12:00)

Finale terzo posto

Sabato 19 agosto

Perdente 61 – Perdente 62 (Brisbane, 10:00)

Finale primo posto

Domenica 20 agosto

Vincente 61 – Vincente 62 (Sydney, Stadium Australia, 12:00)

Dove si posso vedere le partite in Italia

I diritti di trasmissione televisiva sono stati acquisiti dalla Rai e comprendono 15 partite dei mondiali, incluse le gare delle azzurre, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.

Dal 20 luglio al 20 agosto 2023

Tutto pronto quindi per il campionato mondiale di calcio femminile 2023 che, come già detto, si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023.

La Coppa del Mondo FIFA femminile 2023 sarà un grande evento per il calcio femminile italiano. Le azzurre hanno una buona chance di qualificarsi per gli ottavi di finale e di fare un buon torneo. (La redazione)