I Coldplay annunciano le nuove date europee del 2024

I Coldplay tornano in Italia con due nuovi imperdibili appuntamenti il 12 e il 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo le sei strabilianti date italiane tutte sold-out che hanno fatto scatenare i fan italiani, la band capitanata da Chris Martin torna nel nostro paese per la terza serie del Music Of The Spheres World Tour con due nuovi concerti nella Capitale.

Le nuove date (a oggi) sono:



GIUGNO 2024

8: Atene – Olympic Stadium

12: Bucarest – Arena Națională

16: Budapest – Puskás Aréna

22: Lione – Groupama Stadium

23: Lione – Groupama Stadium



LUGLIO 2024

12: Roma – Stadio Olimpico

13: Roma – Stadio Olimpico

20: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

28: Helsinki – Olympiastadion



AGOSTO 2024

15: Monaco – Olympiastadion

17: Monaco – Olympiastadion

21: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

22: Vienna – Ernst-Happel-Stadion

29: Dublino – Croke Park

30: Dublino – Croke Park

Dunque, prendete nota: la band inglese torna dal vivo in Italia con due date nel 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. (La redazione)