L’album d’esordio degli Animaux Formidables

Gli Animaux Formidables sono una delle cose più intriganti emerse dal sottobosco musicale italiano in questi ultimi mesi. Un progetto con uno stile e un’estetica ben delineati, dal forte impatto visivo.

Un power duo mascherato che si esprime tramite un garage/fuzz/noise registrato in presa diretta e ad altissimo tasso incendiario, sia su disco che dal vivo (non a caso è una delle band che più sta suonando dal vivo in Italia in questo periodo, richiesti in ogni angolo della penisola).

We are all animals è il loro album d’esordio pubblicato autoprodotto a febbraio 2023 e ristampato a fine giugno scorso in vinile da Go Down Records, storica label specializzata in sonorità heavy rock. (La redazione)

