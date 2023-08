Imagine Dragons in concerto al Circo Massimo di Roma

Gli Imagine Dragons sono arrivati a Roma per la prima e unica data italiana del loro Mercury World Tour. La band americana salirà sul palco del Circo Massimo alle 21:00 di oggi, 5 agosto 2023, preceduta alle 19:30 dal gruppo statunitense AJR.

Gli Imagine Dragons sono una delle band più popolari al mondo, con oltre 100 milioni di album venduti e oltre 40 miliardi di stream su Spotify.

Hanno vinto numerosi premi, tra cui due Grammy Awards, e hanno pubblicato cinque album in studio: Night Visions (2012), Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) e Mercury – Act 1 (2021).

Il loro concerto al Circo Massimo sarà un’occasione unica per vedere la band esibirsi dal vivo con i loro brani più celebri, come Radioactive, Thunder, Believer e Enemy. Il concerto sarà anche l’occasione per presentare i brani del loro nuovo album, Mercury – Act 2, che verrà pubblicato il 16 settembre 2023.

Gli Imagine Dragons sono una band che si distingue per la loro energia e la loro capacità di coinvolgere il pubblico. I loro concerti sono sempre un’esperienza unica e indimenticabile.

Il concerto di oggi è l’unico appuntamento italiano del Mercury World Tour 2023 degli Imagine Dragons. (La redazione)

I concerti in programma degli Imagine Dragons