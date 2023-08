Beatles o Rolling Stones, chi preferisci? (Sondaggio)

Fin dalla metà degli anni Sessanta il pubblico si è diviso tra chi preferiva i Beatles e chi invece i Rolling Stones. Una contrapposizione molto spesso alimentata dai media e dall’industria discografica che creavano ad arte una sorta di rivalità tra le due storiche formazioni britanniche.

Da un lato, quindi, c’erano (e ci sono tuttora) i Beatlesiani dall’altro, invece, gli Stonesiani. Una divisione sterile e inopportuna dal punto di vista strettamente della cultura musicale, soprattutto quando si hanno di fronte due formazioni epocali e fondamentali per la storia della popular music come i Beatles e i Rolling Stones. Un po’ come dire, in condizioni di normalità: “Vuoi bene più alla mamma o al papà?”.

Ovvio, tuttavia, che ci possono essere delle simpatie legate al proprio gusto musicale che, in uno slancio di entusiasmo e sincerità, ti fa dire cose tipo: “Sai, preferisco il rock degli Stones al pop dei Beatles” o, viceversa, “Le melodie dei Beatles sono inconfondibili, altro che Rolling Stones!”. Ed è proprio partendo da questo cliché di opinioni personali che abbiamo deciso di realizzare questo divertente quanto inutile sondaggio che garantisce l’anonimato. (La redazione)

THE BEATLES vs THE ROLLING STONES

