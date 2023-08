Spagna-Inghilterra, la finale del Mondiale di calcio femminile 2023

La finale del Mondiale di calcio femminile FIFA 2023 tra Spagna e Inghilterra si giocherà domenica 20 agosto 2023 alle 20:00 ore locali di Sydney (le 12:00 ore italiane). La partita si disputerà allo Stadium Australia, in Australia.

L’Inghilterra si è qualificata per la finale grazie alla vittoria per 3-1 sull’Australia in semifinale, mentre la Spagna ha vinto nei minuti finali contro la Svezia con il punteggio di 2-1.

La partita sarà trasmessa in Italia sui canali RAI: in diretta tv su Raisport e su Rai 2, e in streaming sulla piattaforma Raiplay e sul servizio online FIFA+.

Questa è la prima volta che entrambe le squadre raggiungono la finale di un Mondiale di calcio femminile FIFA. (La redazione)

