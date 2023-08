Ringo Starr annuncia il suo quarto EP dal titolo «Rewind Forward»

L’ex batterista dei Beatles Ring Starr (all’anagrafe Richard Starkey) si appresta a pubblicare il suo quarto EP dal titolo Rewind Forward.

Il mini lavoro discografico, contenente quattro tracce, sarà pubblicato il 13 ottobre 2023, anticipato dalla titletrack Rewind Forward, scritta insieme all’ingegnere del suono Bruce Sugar, in uscita il 25 agosto prossimo.

Hanno collaborato inoltre al disco Steve Lukather e Joseph Williams (Shadows on the Wall), Mike Campbell e Benmont Tench (Miss Jean) e il suo amico e collega nei Fab Four Paul McCartney che ha scritto per lui Feeling the Sunlight. (La redazione)