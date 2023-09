Annalisa con l’album «E poi siamo finiti nel vortice». Il tour della cantante

Dopo che l’estate 2023 l’ha consacrata ai vertici delle classifiche radiofoniche e di vendita con le sue ultime tre hit, Annalisa annuncia l’uscita del suo nuovo album di inediti dal titolo E poi siamo finiti nel vortice.

Il nuovo disco è il racconto di un’artista in continua trasformazione, tra salite e discese, sconfitte e vittorie, amori e delusioni. Insomma, un vero e proprio vortice di emozioni come solo Annalisa in questi anni è riuscita a mettere in scena su disco ma anche dal vivo.

Attesissimo anche il suo primo concerto, già sold out, al Forum di Assago (Milano) per sabato 4 novembre 2023, dove tornerà anche il prossimo anno per il suo tour nei palasport d’Italia “Tutti nel vortice – Palasport” che inizierà ad aprile 2024 e passerà anche per Firenze, Bari, Napoli, Padova e Roma.

Di seguito tutti concerti in programma di Annalisa, la regina pop dell’estate italiana che il 29 settembre 2023 pubblicherà suo ottovo album E poi siamo finiti nel vortice. (La redazione)

Calendario concerti (Annalisa)