Tim Music Awards 2023: l’evento musicale dell’anno

Dal 2007 in Italia si tiene la cerimonia di premiazione dei Music Awards, uno degli eventi musicali più conosciuti nel nostro Paese che coinvolge alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e talvolta anche internazionali.

Nel corso degli anni, l’evento ha cambiato nome a causa dei diversi sponsor. È stato chiamato Wind Music Awards fino al 2013 e poi nuovamente dal 2015 al 2018. Nel 2014, a causa dell’uscita dello sponsor Wind, è stato denominato semplicemente Music Awards.

Dal 2019 al 2021, Seat è stato lo sponsor principale della manifestazione musicale, mentre a partire dal 2022 è subentrato TIM.

Dunque l’edizione 2023 del TIM Music Awards si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 settembre dall’Arena di Verona e andrà in onda in diretta televisiva su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Lo show musicale, seguitissimo dal pubblico, sarà trasmesso anche in streaming su RaiPlay e su Rai Radio 2.

La line-up

L’Arena di Verona ospiterà una straordinaria line-up di artisti: Alex, Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Benny Benassi, Big Fish, Bresh, Clara, Gigi D’Alessio, Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa, Fabri Fibra, Geolier, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Me Contro Te, Marco Mengoni, Mr.Rain, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua, The Kolors, Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Durante i TIM Music Awards, saranno consegnati premi agli artisti che hanno ottenuto i migliori risultati con i loro album, singoli e concerti, insieme a premi speciali. Saranno premiati anche gli album e i singoli che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/Gfk oro, platino e multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023, oltre ai vari riconoscimenti basati sul numero di spettatori per eventi e tour certificati dalla Siae.

Inoltre, il 14 settembre 2023, sempre presso l’Arena di Verona, Nek e Carolina Di Domenico condurranno “Tim Music Awards – La festa“, uno spettacolo musicale coinvolgente che presenterà la musica di alcuni degli artisti più popolari dell’attualità. Questo però spettacolo sarà trasmesso in differita il 20 settembre su Rai2. (La redazione)