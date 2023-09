«Canzoni da Osteria» è il nuovo album di Francesco Guccini

Francesco Guccini, il leggendario cantautore italiano, ci ha preso gusto ed è pronto a incantarci con un nuovo progetto discografico intitolato Canzoni da Osteria.

L’album, in uscita il 10 novembre 2023 per BMG, segue il successo di Canzoni da Intorto, uscito solo in formato fisco, che ha ottenuto la certificazione Disco di Platino e la prestigiosa Targa Tenco nella categoria “Interprete di canzoni.”

Canzoni da Osteria è una raccolta di canti popolari selezionati personalmente da Guccini, reinterpretati alla sua maniera e che promettono di portarci in un viaggio suggestivo attraverso culture e tradizioni nascoste, rivelando veri e propri gioielli del repertorio nazionale e internazionale.

Gli arrangiamenti dell’album sono stati curati da Fabio Ilacqua, che ha anche prodotto l’opera insieme a Stefano Giungato.

Con il nuovo album Canzoni da Osteria, Francesco Guccini si prepara a toccare ancora una volta i nostri cuori con la sua musica eterna e le immagini evocative dei suoi ricordi. (La redazione)