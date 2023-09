Cate Le Bon produce «Cousin», il nuovo album dei Wilco

Si intitola Cousin il nuovo, attesissimo album dei Wilco, una delle rock band alternative americane più amate e apprezzate da pubblico e dalla critica internazionale.

Il disco, prodotto dall’artista gallese Cate Le Bon, è il primo album della formazione di Chicago realizzato da un produttore esterno dopo il coinvolgimento di Jim O’Rourke in Yankee Hotel Foxtrot e Sky Blue Sky.

L’utilizzo di un sassofono, delle chitarre giapponesi e di una drum machine in stile new wave, sono state le influenze che hanno permesso a Le Bon di proiettare l’album verso il futuro.

Il risultato è stato l’album più incisivo ed evocativo dei Wilco, correlato ma non legato al momento attuale, un terreno totalmente nuovo per una band che ha testato i confini musicali nel corso della sua lunga carriera.

Ammiratori di lunga data del lavoro l’un dell’altro, i Wilco e Le Bon si sono incontrati per la prima volta al Solid Sound Festival della band nel 2019, dove hanno stretto un legame immediato, che ha ispirato il frontman Jeff Tweedy a invitare Le Bon nel famoso studio di Chicago della band, The Loft, nel 2022 per lavorare a Cousinù.

Le Bon ha spinto il gruppo a correre dei rischi, riproponendo i loro punti di forza ormai consolidati, ma sfidando la band a contrastare le abitudini. Il tutto mantenendo ciò che negli ultimi trent’anni ha definito i Wilco: la loro impavidità, resa possibile dal virtuosismo musicale e da quel linguaggio segreto che solo una famiglia riesce a condividere.

«La cosa incredibile dei Wilco è che possono essere qualsiasi cosa. Sono così mutevoli, ma c’è questo filo di autenticità che scorre attraverso tutto ciò che fanno, qualunque sia il genere, qualunque sia l’atmosfera del disco. A questo punto di una carriera di successo, non sono molte le band che sono in grado di cambiare effettivamente le cose». Le Bon

Le Bon è arrivata a Chicago per mettere insieme tutti i diversi pezzi: la batteria di Glenn Kotche, le linee di basso di John Stirratt, i sintetizzatori freddi e solitari di Mikael Jorgensen, il piano struggente di Pat Sansone e i sassofoni dello strumentista ospite dell’album Euan Hinshelwood. Tutto questo permeato dalle esplosioni chitarristiche di Nels Cline e i testi struggenti di Tweedy.

«Cate è molto diffidente nei confronti dei sentimenti ma non nei rapporti umani» Tweedy

Il primo singolo

Evicted è il primo singolo dell’album, che vede un narratore che prende consapevolezza di aver perso l’amore, accompagnato dalle chitarre ispirate a Marc Bolan.

«Credo di aver cercato di scrivere dal punto di vista di qualcuno in difficoltà di far valere le proprie ragioni, posto di fronte all’evidenza di meritare di essere messo da parte dalla vita di qualcuno. Le ferite autoinflitte fanno male e, secondo la mia esperienza, è quasi impossibile riprendersi completamente». Tweedy

Il nuovo album

Con la direzione di Le Bon, Cousin si è evoluto in qualcosa di più gelido e notturno di tutto ciò che i Wilco hanno creato in precedenza, pur mantenendo la qualità sincera dei testi e della voce di Tweedy.

Cousin, pubblicato il 29 settembre 2023, è l’espressione più emotiva e degna di nota dei Wilco, sul dolore di cercare di entrare in contatto con gli altri quando spesso non ci riusciamo. Un disco sulla gioia di comprendere qualcun altro guardandolo negli occhi e sull’immutabile verità che tutti noi siamo legati, che piaccia o meno. (La redazione)