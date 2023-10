Classifica settimanale dei dischi più venduti e ascoltati in Italia

Quali sono i singoli più ascoltati e venduti in Italia della settimana? A dircelo ci pensa come sempre la Federazione Industria Musicale Italiana, nota anche con l’acronimo FIMI.

Le classifiche denominate Top of The Music FIMI/GfK sono elaborate settimanalmente, dal venerdì al giovedì, e vengono rese pubbliche il giorno lavorativo successivo al periodo di rilevazione.

Le classifiche sono le seguenti:

TOP 100 Album & Compilation: i 100 album e compilation con il maggior numero di vendite e di ascolti rilevati all’interno dei canali rappresentati. Gli album possono essere su supporto fisico (es. CD, vinili) o digitali (in download o in streaming).

TOP 20 Vinile: i 20 album in vinile con il maggior numero di vendite rilevate all’interno dei canali rappresentati.

TOP 100 Singoli Digitali: le 100 canzoni con il maggior numero di download e di ascolti in streaming premium rilevati all’interno dei canali rappresentati.

Ecco le classifiche dei dischi più venduti (in continuo aggiornamento)

Le classifiche Top of The Music FIMI/GfK sono un importante strumento per monitorare il mercato musicale italiano e per conoscere i brani e gli album più popolari del momento. (La redazione)