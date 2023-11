Classifica settimanale dei dischi più venduti e ascoltati in Italia

Andiamo a vedere quali sono i dischi più venduti e ascoltati in Italia nella settimana in corso, secondo le tre diverse classifiche Top of The Music elaborate da FIMI/GfK: album e compilation, singoli e vinili.

LE 3 CLASSIFICHE ITALIANE DELLA SETTIMANA

In base alle informazioni e ai dati di mercato rilevate, dal venerdì al giovedì, da Point of Sales Tracking di GfK R&T, vengono pubblicate le seguenti classifiche:

“I 100 Album e Compilation con il maggior numero di vendite e di ascolti rilevati all’interno dei canali rappresentati. Si considerano a tal fine gli album su supporto fisico (es. CD, Vinili), in download digitale e gli ascolti in streaming premium”.

“I 20 album in vinile con il maggior numero di vendite rilevate all’interno dei canali rappresentati”.

“Le 100 canzoni con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming premium rilevati all’interno dei canali rappresentati”.

