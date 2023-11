Segnalaci il tuo album preferito del 2023

Come accade oramai dal 2005, anno di fondazione di Musicletter.it, la nostra redazione invita tutti i lettori del sito a segnalare il proprio disco preferito dell’anno, in modo da contribuire alla scelta della classifica finale dei 25 migliori album dell’anno.

Si può votare un solo album uscito nel 2023

Per votare basta compilare il modulo sottostante, indicando il nome dell’artista o del gruppo, l’etichetta discografica e il titolo dell’album rigorosamente uscito nel 2023.

Iniziativa aperta a tutti

L’iniziativa è aperta a tutti, indipendentemente dall’età, dalla nazionalità o dalle preferenze musicali. I lettori sono invitati a segnalare il disco che hanno ascoltato di più, che li ha emozionati di più o che, semplicemente, ritengono il migliore dell’anno.

Un modo per partecipare alla vita del sito

Questa iniziativa è un modo per coinvolgere i lettori nella vita del sito e per condividere con loro la passione per la musica. Insieme, potremo stilare una classifica dei migliori album del 2023 che sia davvero rappresentativa dei gusti del “nostro pubblico”.

Best album of 2023

Dalla classifica soltanto uno si guadagnerà il titolo di “migliore album del 2023“, così come accade regolarmente dal 2005. Dunque, buon voto a tutti e buona musica. (La redazione)

ARTISTA (obbligatorio) TITOLO DELL'ALBUM (obbligatorio) ANNO DI PUBBLICAZIONE (obbligatorio) ETICHETTA DISCOGRAFICA (obbligatorio) Spunta richiesta per inviare il messaggio in cui si dichiara di accettare le condizioni stabilite nella sezione Privacy di questo sito leggi qui