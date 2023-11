J Mascis con il nuovo album «What Do We Do Now»

Il 2 febbraio 2024 J Mascis pubblicherà il suo quinto album in studio da solista, What Do We Do Now, in tutto il mondo su Sub Pop Records e distribuito in Italia da Audioglobe.

What Do We Do Now vede la partecipazione di musicisti-ospiti, tra cui Ken Mauri dei B-52s, alle tastiere, e Matthew “Doc” Dunn alla chitarra elettrica.

Ad anticipare il nuovo lavoro discografico dell’ex Dinosaur Jr arriva il video ufficiale del singolo Can’t Believe We’re Here. (La redazione)