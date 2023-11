Raffaella Carrà: i singoli RCA del 1971-1972 e la docuserie «Raffa»

Oggi ricordiamo con affetto e ammirazione Raffaella Carrà, l’icona intramontabile della musica e dello spettacolo italiano, scomparsa nel 2021 all’età di 78 anni.

La sua straordinaria carriera ha catturato il cuore di milioni di fan, lasciando un’impronta indelebile nella cultura e nella scena italiana e internazionale.

Per ricordare la soubrette, cantante, ballerina italiana, il 7 dicembre 2023 uscirà il cofanetto esclusivo intitolato Gli anni RCA di Raffaella. I singoli 1971-1972.

Questo prezioso cofanetto conclude il ciclo dei singoli RCA di Raffaella Carrà degli anni ’70 e racchiude quattro 45 giri originali, oltre a uno inedito. Il 45 giri inedito presenta la versione inglese di Tuca Tuca (I Like It) e la versione spagnola di Regue (Reggae Rrrr). Quest’ultima, stampata originariamente solo per il mercato cileno nel 1971, sarà disponibile per la prima volta in Italia.

All’interno di Gli anni RCA di Raffaella – I singoli 1971-1972 sono presenti cinque dischi che hanno segnato un’epoca: Maga Maghella / Papà; El Borriquito / Raindrops Keep Fallin’ On My Head; Tuca Tuca Si / Accidenti a quella sera; T’ammazzerei / Era solo un mese fa; I Like It (Tuca Tuca) / Regue (Reggae).

La copertina del cofanetto è arricchita da uno scatto inedito di Raffaella Carrà, immortalato dall’occhio acuto di Gianni Boncompagni, con cui la showgirl ha condiviso molti anni di carriera.

Inoltre, Disney+ presenterà a partire dal 27 dicembre 2023 Raffa, la prima docuserie originale dedicata a Raffaella Carrà. Prodotta da Fremantle, diretta da Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio.

La docuserie Raffa ripercorre la straordinaria vita dell’artista, diventata un’icone della cultura pop in tutto il mondo.

Nel 2024, i fan potranno attendersi ulteriori sorprese in occasione degli anniversari di alcuni dei momenti più significativi della grandiosa carriera di Raffaella Carrà.

Con il suo stile inconfondibile e la straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, Raffaella Carrà ha superato stereotipi di genere, polemiche e censure, affermandosi come una comunicatrice senza paragoni.

La sua vita e la sua carriera rimangono un inno all’emancipazione femminile e un esempio di come l’arte possa diventare una potente forza di cambiamento culturale. La sua eredità intellettuale e artistica continua a ispirare, comunicando audacia, forza, intraprendenza e libertà. (La redazione)