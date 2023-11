Real Madrid-Napoli, la sfida per gli ottavi di Champions League

Il Napoli di Walter Mazzarri si prepara per un test di fuoco al Santiago Bernabeu, dove affronterà il Real Madrid di Carletto Ancellotti (prossimo allenatore del Brasile) in un incontro che potrebbe decidere la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, il nuovo allenatore ha riportato entusiasmo, ma la sfida contro i Blancos si preannuncia di un altro livello.

Il contesto tattico

Entrambe le squadre schierano formazioni decimate da infortuni. Il Real Madrid, privo di giocatori chiave come Courtois, Vinicius e Modric, confida nella forza del suo centrocampo e nell’esperienza di Ancelotti. Il Napoli, dal canto suo, deve fare i conti con le assenze di Mario Rui e Lindstrom ma spera nel recupero di Meret.

Probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Joselu. Allenatore: Ancelotti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

La partita e le speranze del Napoli

Il confronto dello scorso ottobre tra le due squadre, seppur conclusosi con la vittoria del Real Madrid, ha dato speranza al Napoli. Mazzarri, tornato alla guida, ha già dimostrato la sua capacità di ottenere risultati positivi. Il Napoli, secondo nel gruppo C, ha l’opportunità di guadagnare l’accesso agli ottavi vincendo al Santiago Bernabeu.

Dove vedere il match

Il match sarà trasmesso mercoledì 29 novembre 2023 in esclusiva su Amazon Prime Video alle ore 21, garantendo la copertura in diretta televisiva e streaming. Le alternative per gli appassionati senza smart TV includono Amazon Fire TV Stick, Timvision Box, Google Chromecast, PlayStation, Xbox, e dispositivi mobili.

Arbitri e telecronisti

La terna arbitrale sarà guidata da François Letexier, coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni. Il Var sarà gestito da Jérôme Brisard, affiancato da Pol van Boekel. La telecronaca su Amazon Prime Video sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Pronostici e aspettative

Nonostante i favori del Real Madrid, gli esperti indicano la possibilità di una partita ad alto punteggio, con entrambe le squadre capaci di segnare. I bookmakers puntano sul segno 1, e gli appassionati possono attendersi una partita avvincente, con la speranza di vedere il Napoli raggiungere un risultato positivo al Bernabeu. (La redazione)

