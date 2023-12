I 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023

Completato il cast dei dodici artisti di Sanremo Giovani che il prossimo 19 dicembre 2023, in diretta su Rai Uno, si sfideranno a suon di musica per accedere tra i big del Festival della Canzone italiana 2024.

Sono soltanto 3 i posti disponibili su 12 dodici artisti in gara:

Dipinto con “Criminali”

Fellow con “Alieno”

Nausica con “Favole”

Omini con “Mare Forza 9oi”

bnkr44 con “Effetti speciali”

Clara con “Boulevard”

Grenbaud con “Mama”

Jacopo Sol con “Cose che non sai”

Lor3n con “Fiore D’inverno”

Santi Francesi con “Occhi tristi”

Tancredi con “Perle”

Vale LP con “Stronza”

Tre di loro dunque saliranno sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2024. Per saperlo, però, bisognerà attendere la finalissima di Sanremo Giovani in onda martedì 19 dicembre 2023, in prima serata su Rai1. (La redazione)