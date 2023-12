Il tour dei Blonde Redhead. Il calendario dei concerti

I Blonde Redhead, storico gruppo indie rock composto da Kazu Makino, Simone e Amedeo Pace, tornano in Italia per tre speciali date estive con cui presenteranno il loro nuovo lavoro discografico Sit Down for Dinner.

Il primo appuntamento è fissato per il 3 giugno al Cortile del Castello nell’ambito di Ferrara Sotto le Stelle a Ferrara, a seguire il 4 giugno si esibiranno al Milk di Torino e infine il 5 giugno 2024 sul palco dell’Alcatraz di Milano.

Il decimo album in studio

Sit Down for Dinner è un album che tocca tematiche importanti e profonde tipiche dell’età adulta, creando quasi un contrasto con la musica ritmata e frizzante che accompagna ogni brano.

Un lavoro meticoloso e coinvolgente che ha preso forma durante 5 anni tra New York, Milano e vari luoghi della Toscana. “La vita cambia in un istante, ti siedi a cena e la vita che hai sempre conosciuto finisce in un attimo”, queste sono le parole che scrisse Joan Didion in un passaggio del suo libro pubblicato nel 2005 ed è proprio da qui che trova origine il pensiero che sta alla base di questo disco.

L’interruzione della comunicazione in una relazione, l’aggrapparsi ai propri sogni e il rito sacro di riunirsi a cena con la famiglia ricreando così un momento unico per poter trascorrere del tempo insieme sono alcune delle tematiche contenute nel disco.

30 anni di carriera segnati da uno stile inconfondibile, ricercato e in continua evoluzione collaborativa che rifiuta di essere catalogato in un unico genere.

Una carriera musicale che continua ad esplorare nuovi territori partendo dal noise rock degli esordi che ha permesso loro di trovare un posto all’interno dell’etichetta Smells Like di Steve Shelley, batterista dei Sonic Youth (produttore del loro primo disco omonimo), per poi passare dal dream pop e arrivare a un sound rock elettronico e più sofisticato.

Chi sono i Blonde Redhead

Sono poche le band di lungo corso che non smettono di evolvere e che anzi continuano, disco dopo disco, a esplorare nuovi territori. I Blonde Redhead sono passati dal noise rock degli esordi – dall’omonimo album di debutto del 1993 al capolavoro Melody of Certain Damaged Lemons del 2000, al sofisticato dream-pop elettronico di Penny Sparkle (2010) e Barragán (2014) fino al sound romanticamente notturno del recente EP 3 o’clock.

Nati a New York nel 1993 dall’incontro fortuito della cantante giapponese Kazu Makino con i gemelli italiani Amedeo e Simone Pace, i Blonde Redhead prendono il nome da un pezzo dei DNA, band no-wave degli anni ’80. Sit Down for Dinner è il loro decimo album in studio. (La redazione)