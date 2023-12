Sanremo Giovani, partecipa al sondaggio e vota uno dei 12 artisti

Questa sera 19 dicembre 2023 in diretta su Rai Uno, si esibiranno i 12 artisti finalisti di Sanremo Giovani. Di questi soltanto 3 avranno la possibilità di accedere alla 74esima edizione del Festival della Canzone che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024.

I tre vincitori si aggiungeranno alla lista dei27 big annunciati già qualche settimana dallo stesso deus ex machina della celebre kermesse canora, per un totale di 30 artisti in gara.

In attesa di sapere il risultato ufficiale di Sanremo Giovani, vi invitiamo ad ascoltare le 12 canzoni in gara, che trovate qui sotto, e a partecipare al nostro sondaggio (inserito alla fine di questo articolo) per sapere quali sono i vostri giovani artisti preferiti.

Ascolta le 12 canzoni in gara e poi partecipa al nostro sondaggio

Dipinto con “Criminali”

Fellow con “Alieno”

Nausica con “Favole”

Omini con “Mare Forza 9oi”

bnkr44 con “Effetti speciali”

Clara con “Boulevard”

Grenbaud con “Mama”

Jacopo Sol con “Cose che non sai”

Lor3n con “Fiore D’inverno”

Santi Francesi con “Occhi tristi”

Tancredi con “Perle”

Vale LP con “Stronza”

Tre di questi giovani artisti avranno l’opportunità di salire sul palco del Teatro Ariston e sfidarsi con gli altri big del Festival di Sanremo 2024.

Per sapere chi saranno bisognerà attendere la finalissima di Sanremo Giovani in onda martedì 19 dicembre 2023, in prima serata su Rai1, nel frattempo ti invitiamo a partecipare al nostro sondaggio. (La redazione)

SONDAGGIO – VOTA LA TUA CANZONE PREFERITA DI SANREMO GIOVANI 2023

(C’è tempo fino a mezzanotte del 19 dicembre 2023)

