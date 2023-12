FantaSanremo 2024, le quotazioni dei 30 artisti in gara

In occasione della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che andrà in onda su Rai Uno in prima serata dal 6 al 10 febbraio 2024, sta per tornare FantaSanremo.

Ecco le quotazioni che l’organizzazione del gioco online ha deciso di dare ai30 artisti partecipanti a Sanremo 2024:

Emma: 23 baudi

The Kolors: 22 baudi

Geolier: 22 baudi

Dargen D’Amico: 22 baudi

Negramaro: 22 baudi

Sangiovanni: 21 baudi

Mahmood: 21 baudi

Diodato: 21 naudi

Mr. Rain: 21 baudi

Renga e Nek: 20 baudi

Ghali: 20 baudi

Il Volo: 20 baudi

Fiorella Mannoia: 20 baudi

La Sad: 19 baudi

Rose Villain: 19 baudi

Gazzelle: 19 baudi

Irama: 19 baudi

Fred De Palma: 18 baudi

Ricchi e Poveri: 18 baudi

Loredana Bertè: 18 baudi

Big Mama: 17 baudi

Mannini: 17 baudi

Il Tre: 17 baudi

Santi Francesi: 16 baudi

Clara: 16 baudi

BNKR44: 16 baudi

Angelina Mango: 23 baudi

Annalisa: 23 baudi

Alfa: 20 baudi

Alessandra Amoroso: 23 baudi

Per iscriversi e partecipare al FantaSanremo 2024 è sufficiente cliccare qui. (La redazione)