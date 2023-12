Il miglior album del 2023. Il disco in vetta alla classifica dell’anno

A inizio dicembre di quest’anno abbiamo pubblicato la classifica dei migliori album del 2023, di seguito riportata, che ha visto trionfare un disco italiano: Spira di Daniela Pes.

È la seconda volta in 19 anni che un disco italiano conquista il podio assoluto. La prima volta è accaduto nel 2019 con Ballate per uomini e bestie di Vinicio Capossela.

L’album dell’anno

L’album della musicista sarda si è guadagnato dunque un posto nella lista annuale dei migliori lavori discografici dell’anno che aggiorniamo regolarmente dal 2005, anno di nascita di Musicletter.it.

Dopo Canzoni per uomini e bestie (2019) di Vinicio Capossela e la seconda volta che nella lista Best album of the year – consultabile attraverso questo link – compare un disco italiano, che va ad affiancare altri capolavori internazionali come In Rainbows (2007) dei Radiohead oppure Let England Shake (2011) di PJ Harvey.

Spira è il meraviglioso album di debutto di Daniela Pes, un’opera sperimentale che frulla con originalità, grazia e talento elettronica, folk e canto jazz.

La classifica completa dei 25 migliori album del 2023 è la seguente:

Daniela Pes – Spira Róisín Murphy – Hit Parade Slowdive – Everything is Alive Sampha – Lahai Fatoumata Diawara – London Ko Danny Brown – Quaranta Blur – The Ballad of Darren George Clanton – Ooh Rap I Ya Sleaford Mods – UK Grim Ana Frango Elétrico – Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua Yves Tumor – Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds) Osees – Intercepted Message Tinariwen – Amatssou Julie Byrne – The Greater Wings Jaimie Branch – Fly or Die Fly or Die Fly or Die (World War) Gia Margaret – Romantic Piano Caroline Polachek – Desire, I Want To Turn Into You Sufjan Stevens – Javelin Sofia Kourtesis – Madres Onipa – Off The Grid Shame – Food for Worms Durand Jones & The Indications – Wait Til I Get Over Witch – Zango Wilco – Cousin Jessie Ware – That! Feels Good!

Se siete intenzionati ad ascoltare in streaming tutti i 25 dischi, è sufficiente andare su questa pagina dedicata ai migliori album del 2023. (La redazione)