Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? Partecipa al sondaggio

Il settantaquattresimo Festival della Canzone Italiana si avvicina, e l’entusiasmo cresce con il passare dei giorni. Con l’evento in programma dal 6 al 10 febbraio 2024 presso il Teatro Ariston, Sanremo è pronto a stupire il pubblico con il solito mix di musica, spettacolo e gossip.

Le nostre preferenze (dopo l’ascolto in anteprima)

La nostra redazione lo scorso 15 gennaio ha avuto il piacere e l’onore, con un suo rappresentante, di partecipare all’ascolto in anteprima delle 30 canzoni in gara quest’anno. Un primo ascolto dal quale sono scaturiti anche dei voti di preferenza che si possono vedere attraverso questo link.

Partecipa al sondaggio: chi vincerà il festival?

In attesa di ascoltare in diretta TV su Rai Uno tutte le 30 canzoni canzoni in gara, vi invitiamo a partecipare al nostro sondaggio – completamente anonimo – sul Festival di Sanremo 2024, indicando semplicemente il vostro artista preferito. Ovvero chi, secondo voi, a prescindere dall’ascolto della canzone sanremese, dovrebbe vincere la celebre kermesse canora italiana.

Naturalmente il sondaggio continuerà per tutta la durata del 74° festival della canzone italiana, fino alla serata finale di sabato 10 febbraio 2024, quando tutti avranno avuto modo di ascoltare i brani in gara. (La redazione)

SONDAGGIO SUL FESTIVAL DI SANREMO 2024

QUAL È IL TUO ARTISTA PREFERITO DI SANREMO 2024? Ghali ★ Casa mia

Alessandra Amoroso ★ Fino a qui

Gazzelle ★ Tutto Qui

Ricchi e Poveri ★ Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico ★ Onda Alta

Angelina Mango ★ La noia

Fred De Palma ★ Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia ★ Mariposa

Loredana Bertè ★ Pazza

Mr. Rain ★ Due altalene

Geolier ★ I p’ me, tu p’ te

Negramaro ★ Ricominciamo tutto

Rose Villain ★ Click Boom!

Mahmood ★ Tuta Gold

Diodato ★ Ti muovi

Annalisa ★ Sinceramente

Emma ★ Apnea

Il Volo ★ Capolavoro

Francesco Renga e Nek ★ Pazzo di te

La Sad ★ Autodistruttivo

Irama ★ Tu no

BigMama ★ La rabbia non ti basta

The Kolors ★ Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni ★ Finiscimi

Il Tre ★ Fragili

Alfa ★ Vai!

Maninni ★ Spettacolare

Bnkr44 ★ Governo punk

Clara ★ Diamanti grezzi

Santi Francesi ★ L'amore in bocca 37 Voti · 37 Votanti VotaRisultati