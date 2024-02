The Reds, Pink & Purples con l’album «Unwishing Well»

Il 12 aprile 2024 esce per Tough Love Unwishing Well, il nuovo album della band indie rock californiana The Reds, Pink & Purples.

The Reds, Pinks & Purples è il progetto di Glenn Donaldson, figura di spicco dell’underground indie rock della Bay Area californiana. I suoi album pubblicati con Tough Love sono di culto e i suoi tour europei vanno sold out così velocemente da far invidia a chiunque faccia questo lavoro.

Unwishing Well si muove nella direzione dei precedenti album, shoegaze melodico, basato su un songwriting e un sound riconoscibili tra mille. Siamo al nono lavoro in cinque anni per la band di Glenn Donaldson e le sue sono canzoni incredibili che riescono a stupire e soddisfare sempre il pubblico. (La redazione)