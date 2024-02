I big che finora non hanno mai gareggiato al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è senza alcun dubbio una competizione musicale molto importante per l’industria discografica italiana e per i suoi artisti, sia emergenti che affermati.

Ciononostante, ci sono ancora molti artisti di successo che non hanno mai partecipato come concorrenti alla celebre kermesse canora italiana, anche se alcuni di loro hanno calcato il palco dell’Ariston come ospiti e collaboratori.

Dunque, ci è venuto in mente di stilare una lista dei big viventi della canzone italiana che, a oggi, non hanno mai gareggiato come cantanti al Festival della Canzone Italiana.

Ecco la lista:

Edoardo Bennato

Claudio Baglioni

Francesco De Gregori

Francesco Guccini

Antonello Venditti

Ligabue

Gianna Nannini

Tiziano Ferro

Cesare Cremonini

Vinicio Capossela

Sfera Ebbasta

Calcutta

Tommaso Paradiso

Teresa De Sio

Brunori Sas

Una lista che, considerate le tante nuove star musicali provenienti direttamente dal web e dai social, torneremo sicuramente ad aggiornare e ampliare.

Nel frattempo, chissà se qualcuno degli artisti citati non partecipi per la prima volta come concorrente all’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Staremo a vedere. (La redazione)