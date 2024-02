Sanremo 2024, la Top 5 della prima serata

Al via il 74° del Festival di Sanremo, che andrà in onda in diretta TV su Rai 1 a partire da martedì 6 fino a sabato 10 febbraio 2024. Ecco la classifica dopo la prima serata.

Prima serata – Top 5 – classifica della Sala Stampa, Web e TV

1. Loredana Bertè

2. Angelina Mango

3. Annalisa

4. Diodato

5. Mahmood

Gli artisti più votati dai nostri lettori

A oggi, secondo il nostro sondaggio, gli artisti in gara al Festival della Canzone Italiana più votati sono la coppia Renga e Nek, Loredana Bertè, Annalisa, The Kolors, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Santi Francesi, Ricchi e Poveri, Negramaro…

Vi ricordiamo che il nostro sondaggio sul Festival di Sanremo resterà aperto fino alla proclamazione del vincitore di sabato 10 febbraio 20024. (La redazione)

QUAL È IL TUO ARTISTA PREFERITO DI SANREMO 2024? Ghali ★ Casa mia

Alessandra Amoroso ★ Fino a qui

Gazzelle ★ Tutto Qui

Ricchi e Poveri ★ Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico ★ Onda Alta

Angelina Mango ★ La noia

Fred De Palma ★ Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia ★ Mariposa

Loredana Bertè ★ Pazza

Mr. Rain ★ Due altalene

Geolier ★ I p’ me, tu p’ te

Negramaro ★ Ricominciamo tutto

Rose Villain ★ Click Boom!

Mahmood ★ Tuta Gold

Diodato ★ Ti muovi

Annalisa ★ Sinceramente

Emma ★ Apnea

Il Volo ★ Capolavoro

Francesco Renga e Nek ★ Pazzo di te

La Sad ★ Autodistruttivo

Irama ★ Tu no

BigMama ★ La rabbia non ti basta

The Kolors ★ Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni ★ Finiscimi

Il Tre ★ Fragili

Alfa ★ Vai!

Maninni ★ Spettacolare

Bnkr44 ★ Governo punk

Clara ★ Diamanti grezzi

Santi Francesi ★ L'amore in bocca 135 Voti · 135 Votanti VotaRisultati