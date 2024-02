Gli Arcade Fire celebrano dal vivo 20 anni di «Funeral»

Gli Arcade Fire dal vivo in Italia per un concerto evento il 2 luglio 2023 a Milano! Sarà l’occasione per ascoltare il loro album di debutto Funeral, di cui si celebra il 20esimo anniversario.

Dopo aver pubblicato nel 2004 Funeral, con grande entusiasmo del pubblico e della critica, diventando uno dei migliori e più importanti dischi degli anni Duemila, i successivi album – Neon Bible, The Suburbs, Reflektor e Everything Now – sono valsi alla band canadese nove nomination ai Grammy, un Brit Award come Best International Album e una nomination all’Oscar come miglior colonna sonora originale per il film Her.

Nel 2022 esce WE, il loro ultimo album, un racconto denso di epicità, che narra delle forze che minacciano di allontanarci dalle persone che amiamo e dell’urgenza di superarle. (La redazione)