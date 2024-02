«Io Capitano» di Matteo Garrone candidato agli Oscar 2024 come miglior film straniero

Nel nuovo capolavoro cinematografico diretto da Matteo Garrone, Io Capitano, si svela un’odissea moderna di speranza e disperazione.

La trama

Il regista italiano ci trascina in un viaggio travolgente attraverso il cuore dell’Africa, il deserto implacabile e il Mare Mediterraneo infido, attraverso gli occhi di due giovani protagonisti, Seydou e Moussa.

Garrone affronta il tema dell’immigrazione con una profondità e una sensibilità straordinarie. La storia di Seydou e Moussa, interpretati in modo commovente dagli stessi Seydou Sarr e Moustapha Fall, è un ritratto di giovani coraggiosi che osano sognare una vita migliore in Europa, rischiando tutto per inseguire il loro sogno.

Il film offre uno sguardo crudo e realistico sugli ostacoli che i migranti affrontano lungo il loro cammino, dalle insidie del deserto alle pericolose traversate del mare.

Ma Io Capitano va oltre, esplorando anche la complessità dell’essere umano, evidenziando l’ambiguità e l’ipocrisia che emergono quando si tratta di fronteggiare il destino di coloro che cercano un futuro migliore.

La bellezza visiva di questo film è sorprendente, con scenari mozzafiato che abbracciano il deserto africano, le strade di Dakar e le acque increspate del Mediterraneo.

Le riprese del film

Le riprese durate 13 settimane in tre diverse nazioni (Senegal, Marocco e Italia) aggiungono una dimensione autentica alla narrazione, portando gli spettatori direttamente nel cuore di questa incredibile avventura.

Io Capitano è una celebrazione del coraggio e della determinazione umana, ispirato alle storie vere dei migranti che hanno affrontato quest’odissea.

Presentato in concorso alla 80° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2023), questo film è un’opera cinematografica straordinaria che lascia un’impressione indelebile e richiama l’attenzione su una delle sfide più urgenti e complesse dei nostri tempi.

La colonna sonora del film

La colonna sonora, firmata da Andrea Farri, contiene anche quattro canzoni inedite cantate in lingua senegalese da Seydou Sarr e Moustapha Fall, i due protagonisti della pellicola di Garrone.

I premi ricevuti

Il film ha concorso alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il, venendo riconosciuto con il Leone d’argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all’attore protagonista Seydou Sarr. Ai Golden Globe del 2024 il film è stato candidato nella categoria al miglior film straniero. Attualmente è candidato agli Oscar 2024 come miglior film straniero.

Con questo film, Matteo Garrone dimostra ancora una volta il suo talento nel raccontare storie umane profonde e universali, facendo di Io Capitano un imperdibile successo del cinema contemporaneo. (Aaron Stack)

Il libro “Musica migrante. Dall’Africa all’Italia passando per Mediterraneo”