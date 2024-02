Il tour mondiale degli AC/DC. Una data anche in Italia

La leggendaria band da milioni di dischi degli AC/DC oggi fa fremere milioni di fan con l’annuncio del Power Up European Tour 2024.

Il tour dedicato a Power Up, il loro ultimo album in studio del 2020 che ha raggiunto la prima posizione in classifica in 21 paesi del mondo, vedrà la band esibirsi in 21 show in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda durante la prossima estate.

Power Up sarà il primo tour in Europa dopo più di otto anni e vedrà la band salire sui palchi degli stadi e delle arene più grandi del continente.

L’unica tappa italiana è prevista per sabato 25 maggio 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia. (La redazione)

Il tour mondiale del 2024 degli AC/DC

17 maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

21 maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

25 maggio – Italia – Reggio Emilia, RCF Arena

29 maggio – Spagna – Siviglia, La Cartuja Stadium

5 giugno – Paesi Bassi – Amsterdam, Johan Cruyff Arena

9 giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

12 giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

16 giugno – Germania – Dresda, Messe

23 giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

26 giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

29 giugno – Svizzera – Zurigo, Letzigrund Stadium

3 luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

7 luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

13 luglio – Germania – Hockenheim, Ring

17 luglio – Germania – Stoccarda, Wasen

21 luglio – Slovacchia – Bratislava, Old Airport

27 luglio – Germania – Norimberga, Zeppelinfeld

31 luglio – Germania – Hannover, Messe

9 agosto – Belgio – Dessel, Festivalpark Stenehei

13 agosto – Francia – Parigi, Hippodrome Paris Longchamp

17 agosto – Irlanda – Dublino, Croke Park