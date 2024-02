Caleb Landry Jones con il nuovo album «Hey Gary, Hey Dawn»

Hey Gary, Hey Dawn è il nuovo album di Caleb Landry Jones, quarto lavoro discografico sulla lunga distanza dell’attore e musicista texano

Il nuovo album di Caleb Landry Jones è il più potente della sua carriera, un caleidoscopio di influenze che lo vede alle prese con punk e grunge all’interno delle scorribande psichedeliche a cui ci ha abituato nel corso degli ultimi anni. Dal suo ultimo album, Gadzooks Vol. 2, a oggi, Caleb Landry Jones si è prestato anche all’illustrazione, realizzando i disegni della copertina del nuovo disco.

Le composizioni di Caleb sono delle deliziose gemme psych-pop, brevi canzoni dal piglio lisergico, influenzate da prog, folk vintage e dal miglior indie-rock contemporaneo.

Hey Gary, Hey Dawn è una testimonianza dell’evoluzione artistica di Caleb Landry Jones, dimostrando la sua capacità di oltrepassare i confini pur mantenendo una qualità distinta e indescrivibile. Con una miscela di intensità, vulnerabilità e virtuosismo musicale, Jones invita gli ascoltatori a intraprendere un viaggio che trascende i generi tradizionali, promettendo un’esperienza coinvolgente che risuona anche dopo le note finali.

Nel corso degli ultimi anni Caleb ha pubblicato ben quatto album e preso parte come protagonista a importanti film come “Nitram” (per cui ha vinto nel 2021 il premio come miglior attore al Festival di Cannes), “Finch” (coprotagonista in compagnia di Tom Hanks) e “Dogman” (diretto da Luc Besson).

In uscita il 4 aprile 2024 per Sacred Bones, Hey Gary, Hey Dawn è anticipato dal singolo Corn Mine. (La redazione)