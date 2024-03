Le Chasity Belt con il quinto album «Live Laugh Love»

A distanza di quasi cinque anni dal precedente album la band di Walla Walla (Washington) Chasity Belt, torna con la quinta fatica sulla lunga distanza dal titolo Live Laugh Love.

L’uscita del nuovo disco del gruppo indie rock, formato da Julia Shapiro, Lydia Lund, Annie Truscott e Gretchen Grimm, è stato anticipato dai singoli Hollow, Chemtrails e I-90 Bridge.

Live Laugh Love, in uscita il 29 marzo 2024, è il primo album per Suicide Squeeze dopo quattro dischi per Hardly Art. Il nuovo lavoro è stato prodotto a Los Angeles da Samur Khouja e masterizzato da Heba Kadry. (La redazione)

