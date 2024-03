Il ritorno in Italia dei Calexico. Le date dei concerti

I Calexico arriva in Italia con quattro imperdibili date della formazione desert rock statunitense guidata da Joey Burns e John Convertino. Il primo appuntamento è fissato per il 4 luglio 2024 alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia nell’ambito di Pistoia Blues Festival, il 5 luglio 2024 si esibiranno al Palazzo S. Giacomo a Russi (RA) per il Ravenna Festival, il 15 luglio 2024 a Milano (TBA), e finirà il loro tour italiano il 17 luglio 2024 a Udine in Piazza Castello per Folk Est.

Negli anni i Calexico hanno pubblicato otto album in studio (tra cui Years To Burn, in collaborazione con gli Iron & Wine, nominato ai GRAMMY nel 2019), hanno collaborato con molteplici artisti; da Willie Nelson e Jim James a Nancy Sinatra e Neko Case; hanno prodotto e suonato nell’album numero 1 di Amos Lee Mission Bell.

La band ha partecipato a diversi festival, dal Bonnaroo al Lollapalooza, dal Glastonbury al Roskilde, e hanno suonato con artisti del calibro di Wilco, Pavement, Arcade Fire e Andrew Bird, tanto che il Washington Post ha descritto lo show dal vivo della band come “quasi impeccabile” e il WNYC a stupirsi della capacità del gruppo di “ruggire come i Sonic Youth [e] sussurrare come Elliott Smith” sul palco.

L’album uscito nel 2022 dei Calexico, El Mirador, si pone sia come punto di osservazione che come faro nell’oscurità; un’opportunità per guardarsi dentro, riflettere sul legame tra la Terra e la sua gente.

Dopo decenni, la musica dei Calexico rimane sconfinata e romantica, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte in cerca della prossima avventura. (La redazione)

Il tour dei Calexico